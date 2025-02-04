T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/272

DAVALILAR : 1- HÜDAİ KURT

2- HÜSEYİN KAYA

3- İLHAN ERYİĞİT

4- MUZAFFER BİRLER

Davacılar Vedat Kan ve Ayşe Dilek Özdemir tarafından siz ve diğer davalılar aleyhine açılan ipoteğin kaldırılması davasında, mahkememizce adres araştırması yapılmış ancak adres araştırması olumsuz sonuçlanmıştır, yapılan tüm araştırmalar neticesiz kaldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gazete ilanı yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılıp, İki hafta içinde davalı davaya cevap verebilir veya kendinizi bir vekille temsil ettirebilir, cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsini ileri sürmek tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek, başka yerlerden getirilecek belge dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgilere de dilekçede yer vermek zorunda olduğunuz dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.