T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/326 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi

ADA NO : 38482

PARSEL NO : 13 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :ÖZGE SATKAN-TCKN:27784544988

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TEİAŞ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU 24/09/1990 tarih, 49-810 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/326 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20.08.2025