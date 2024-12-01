T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/464 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Konak İlçesi, Natırzade Mahallesi,

ADA NO : 119

PARSEL NO : 28

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABİDİN EVGİ-57025308628 -

2- ARYA EVGİ-55645724996 -

3- AYHAN YAVUZ-30074206428 -

4- CEMAL EVGİ-57037308272 -

5- HATİP EVGİ-56980310158 -

6- HAYAT KARAKOYUN-56950311178 -

7- HELİN EVGİ-10631588440 -

8- KEMAL EVGİ-57034308336 -

9- MEHMET SİNAN EVGİ-12425530888 -

10- MİZGİN EVGİ-10631587832 -

11- NURHAN YONTÜRK-56983310094 -

12- RAMAZAN EVGİ-10631588204 -

13- SONGÜL YAVUZ-56974310386 -

14- SULTAN ERGEN-56977310222 -

15- SÜREYYA EVGİ-57040308108 -

16- ZEYNEP EVGİ-57028308564 -



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı 28/01/2021 tarihli 96772592.302.03/01.37 sayılı kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/464 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2024