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        T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.12.2024 - 00:00
        T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/464 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Konak İlçesi, Natırzade Mahallesi,
        ADA NO : 119
        PARSEL NO : 28
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABİDİN EVGİ-57025308628 -
        2- ARYA EVGİ-55645724996 -
        3- AYHAN YAVUZ-30074206428 -
        4- CEMAL EVGİ-57037308272 -
        5- HATİP EVGİ-56980310158 -
        6- HAYAT KARAKOYUN-56950311178 -
        7- HELİN EVGİ-10631588440 -
        8- KEMAL EVGİ-57034308336 -
        9- MEHMET SİNAN EVGİ-12425530888 -
        10- MİZGİN EVGİ-10631587832 -
        11- NURHAN YONTÜRK-56983310094 -
        12- RAMAZAN EVGİ-10631588204 -
        13- SONGÜL YAVUZ-56974310386 -
        14- SULTAN ERGEN-56977310222 -
        15- SÜREYYA EVGİ-57040308108 -
        16- ZEYNEP EVGİ-57028308564 -


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı 28/01/2021 tarihli 96772592.302.03/01.37 sayılı kararı
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/464 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02132047
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