T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/464 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Konak İlçesi, Natırzade Mahallesi,
ADA NO : 119
PARSEL NO : 28
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABİDİN EVGİ-57025308628 -
2- ARYA EVGİ-55645724996 -
3- AYHAN YAVUZ-30074206428 -
4- CEMAL EVGİ-57037308272 -
5- HATİP EVGİ-56980310158 -
6- HAYAT KARAKOYUN-56950311178 -
7- HELİN EVGİ-10631588440 -
8- KEMAL EVGİ-57034308336 -
9- MEHMET SİNAN EVGİ-12425530888 -
10- MİZGİN EVGİ-10631587832 -
11- NURHAN YONTÜRK-56983310094 -
12- RAMAZAN EVGİ-10631588204 -
13- SONGÜL YAVUZ-56974310386 -
14- SULTAN ERGEN-56977310222 -
15- SÜREYYA EVGİ-57040308108 -
16- ZEYNEP EVGİ-57028308564 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı 28/01/2021 tarihli 96772592.302.03/01.37 sayılı kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/464 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2024