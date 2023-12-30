Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/546 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi
        MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi
        ADA NO : 41611
        PARSEL NO : 9
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Cem Kum ve diğerleri
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/546 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959001
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu