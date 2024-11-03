T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/346 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Karabağlar İlçesi

MEVKİİ : Kavacık Mahallesi

ADA NO : 142

PARSEL NO : 9

MALİKİN ADI VE SOYADI :Sunay Kahya

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2024