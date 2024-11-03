T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Karabağlar İlçesi
MEVKİİ : Kavacık Mahallesi
ADA NO : 142
PARSEL NO : 9
MALİKİN ADI VE SOYADI :Sunay Kahya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2024