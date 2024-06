T.C. İZMİR 1. İŞ MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İZMİR 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2006/388 Esas

DAVALILAR :

1- GEOCONSULT CONSULTING ENGINERS

Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları D Blok No:4 Fenerbahçe/İSTANBUL

2- MAYREDER CONSULT-ENGINEORING AND CONSULTING LIMITED

Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları D Blok No:4 Fenerbahçe/İSTANBUL



Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından davalılar aleyhine açılan rücuen tazminat davasında yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, gerekçeli karar taraflara tebliğe çıkarılmış ancak gerekçeli karar evrakı ile sunulan temyiz başvuru dilekçeleri"muhatap adreste tanınmadığından" tarafınıza tebliğ edilememiştir. Mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, gerekçeli karar evrakı ve temyiz başvuru dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 16/12/2015 tarih ve 2006/388 Esas-2015/582 Karar sayılı karar;

"1-64.102,91 TL Kurum alacağının; 32.881,05 TL'sinin 27/10/2000 tarihinden, 505,88 TL sinin 09/11/2004 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak;

30.250,58 TL'sinin 27/10/2000 tarihinden, 465,40 TL'sinin ise 09/11/2004 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılar Akova Petrol Ürn.İnş ve Tic.Ltd.Şti., İbrahim Keyik, Mayreder Consult-Engineoring and Consulting Ltd.Şti. ve Geoconsult Consulting Enginers’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

2-4.378,87 TL karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu sonrası eksik kalan; 2.280,60 TL’sinin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, 2.098,27 TL sinin davalılar Akova Petrol Ürn.İnş ve Tic.Ltd.Şti, İbrahim Keyik, Mayreder Consult-Engineoring and Consulting Ltd.Şti. ve Geoconsult Consulting Enginers’den müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

3-7.351,32 TL vekalet ücretinin; 3.828,71 TL’sinin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, 3.522,61 TL sinin davalılar Akova Petrol Ürn.İnş ve Tic.Ltd.Şti, İbrahim Keyik, Mayreder Consult-Engineoring and Consulting Ltd.Şti. ve Geoconsult Consulting Enginers’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

4-3.378,37 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Akova Petrol Ürn.İnş ve Tic.Ltd.Şti, İbrahim Keyik, Mayreder Consult-Engineoring and Consulting Ltd.Şti. ve Geoconsult Consulting Enginers dışındaki davalılara verilmesine,

5-Davacı tarafın yapmış olduğu 275,60TL tebligat ve kanıt toplanmasına ilişkin yargılama giderinin;143,50 TL’sinin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen, kalan kısmının ise davalılar Akova Petrol Ürn.İnş ve Tic.Ltd.Şti, İbrahim Keyik, Mayreder Consult-Engineoring and Consulting Ltd.Şti. ve Geoconsult Consulting Enginers’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının, HMK 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Dair; davacı vekili ve bir kısım davalılar vekilinin yüzlerine karşı, davalılar Akova Petrol Ürn.İnş ve Tic.Ltd.Şti vekili, İbrahim Keyik, Mayreder Consult -Engineoring and Consulting Ltd.Şti. ve Geoconsult Consulting Enginers’nin yokluğunda tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük süre içerisinde Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. " hükmü ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvuru Dilekçeleri ile; davacı taraf ile diğer davalılar Mahkememizden verilen 16/12/2015 tarih ve 2006/388 Esas-2015/582 Karar sayılı kararının temyizen bozulmasına karar verilmesini talep etmiş olup gerekçeli karar evrakı ve temyiz başvuru dilekçeleri yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.