Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1140 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1140 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Rumeli Hisarı Mahalle/mevki, 651 Ada No, 226 Parsel No, 74022/860000 Arsa Payı, 412,50 Yüz Ölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği 6 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası Olan, Zemin Kat 2 Nolu Konut Nitelikli Bağımsız Bölümün 2/3 Hissesi.

Adresi : Rumeli Hisarı Mahallesi Mercan Apartmanı, No:15/2 Beşiktaş İstanbul

Kıymeti : 12.400.000,00 TL (2/3 Hissesi)

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:15

19/12/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.