Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1390 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1390 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri:İstanbul İl, Fatih İlçe, Hasan Halife Mah, 2019 Ada, 27 Parsel, 8/48 Arsa Payı/Payda, 47,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Kargir Apt, Zemin Kat 1 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Depolu Dükkan Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Akşemsettin Mahallesi, Çifte Kumrular Sokak No:44 Adresinde (Halıcılar Caddesi No:45/A) Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 9.800.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:45

23/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.