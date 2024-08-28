Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/946 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/946 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : stanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalılar Mah. Metris Mevkii, 9573 Ada, 110/500 Arsa Pay/Payda, 131,60 m² Ana Taş. Yüzölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Yıldırım Mah. Küçükada Sok.No:21, K:1 , D:3Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 14:40

07/08/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.