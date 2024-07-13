Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1508 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1508 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , FATİH İlçe , TAVŞANTAŞI Mahalle/Mevki , 686 Ada No , 7 Parsel No , 49,42 Yüz Ölçümlü, Bir bodrum bir zemin üç normal bir çekme katlı kargir iş yeri nitelikli Taşınmazın Tamamı.

Adresi :Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi, Kürkçübaşı Sokağı No: 3, 3A Tiyatro Stüdyo (Eski Oskar Han)Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 20.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 23/03/1985 Tarih ve 1453 yevmiye numarası ile 6 parselde 0,85 m2 tecavüzü vardır beyanı bulunmakta olup, diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:32

10/07/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.