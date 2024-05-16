Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1271 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1271 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Meşrutiyet Mahalle/mevki , 1906 Ada No , 13 Parsel No , 1000/20000 Arsa Payı , 1.482,26 m2 Yüz Ölçümü , Giriş Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Asma Katlı Depolu Dükkan Olan Taşınmazın Borçluya Ait 3/8 Hissesi

Adresi : Meşrutiyet Mahallesi, Teyyareci Cemal Sokak, Polat Çiftçiler Apartmanı No: 28 Giriş (Zemin) Katında Yer Alan 3/B Ve 3/C No.Lu Asma Katlı Deposu Olan Dükkanlar Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 9.750.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:20

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Meşrutiyet Mahalle/Mevki , 1906 Ada No , 13 Parsel No , 990/20000 Arsa Payı , 1.482,26 m2 Yüz Ölçümü , Giriş Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Asma Katlı Depolu Dükkan Olan Taşınmazın Borçluya Ait 3/8 Hissesi

Adresi : Meşrutiyet Mahallesi, Teyyareci Cemal Sokak, No:28 Giriş (Zemin) Katında Yer Alan 4 Numaralı Market Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 9.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:40

16/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.