T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/651 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/651 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Esentepe Mahalle/mevki , 720 Ada No , 6 Parsel No , 16000/155190 Arsa Payı , 285,90 m2 Yüz Ölçümü , 2. Normal Kat 9 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği 7 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası Olan Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arası Piyesli Daire Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Esentepe Mahallesi Merdivenli Sokak Dış Kapı No:2-6 Polat Apartmanı 2. Kat 9 Numara Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 3.600.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:10

25/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.