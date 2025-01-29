T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. CEZA DAİRESİ

Sayı : E.74842109-2024/988-Ceza Dava Dosyası

28.01.2025



İ L A N



Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/04/2021 tarih, 2023/337 (E) ve 2023/446 (K) sayılı kararı ile sanık Abdulhalet Kuhci hakkında iki ayrı kişiye karşı Nitelikli Yağma suçundan iki kez mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 15/05/2024 tarih, 2024/988 E 2024/1429 K sayılı kararı ile Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada tebligata yarar adres bilgisi bulunmayan sanık Abdulhalet Kuhci'ye e tebliği mümkün olmayışı karşısında

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Nitelikli Yağma suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren ( 15 ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.