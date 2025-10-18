T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 34. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 34. CEZA DAİRESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2022/2393 Esas

KARAR NO: 2025/1280



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 31.03.2022 tarih, 2022/2393 esas ve 2025/1280 karar sayılı kararıyla sonuç olarak sanık Giyas Elmazid'in 5 YIL 10 AY HAPİS VE 143.680,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi sonrasında sanık Giyas Elmazid tarafından yapılan istinaf kanun yolu başvurusunu inceleyen Dairemizce, 07.05.2025 tarih, 2022/2393 esas ve 2025/1280 karar sayılı ilamıyla sanığın istinaf kanun yolu başvurusunun esastan reddine temyiz kanun yoluna açık olarak karar verilmiştir.

Mahkumiyetine karar verilen Bassam ve İntisar Elsalama oğlu, 01/01/1999 doğumlu, GİYAS ELMAZİD tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Dairemiz kararının tirajı 50.000 ve üzeri bir gazete, ayrıca bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren CMK'nın 291. maddesi uyarınca iki hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ceza infaz kurumunda bulunanlar yönünden; CMK'nın 263/1. maddesi gereğince bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle CMK'nın 286/1. maddesi gereğince Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 16.10.2025