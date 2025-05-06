T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİ

Dosya No : .62146612-2025/905-Ceza Dava Dosyası



İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİNDEN



İLAN



ESAS NO : 2025/905

KARAR NO : 2025/846

KARAR TARİHİ : 22/04/2025

SUÇ : Nitelikli Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden yoksun Kılma



KARAR ÖZETİ:

Nitelikli Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden yoksun Kılma suçlarından yerel mahkeme tarafından sanık hakkında beraat kararı verilmiş ve ilgili karar sanık müdafi, tarafından istinaf edilmiş ve dosya dairemizce istinaf yönünden değerlendirilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin gerekçeli kararı katılan Latıfeh MANSOURI'nın sistemde mernis adresinin bulunmaması ve beyan adreslerinden de kendisine ulaşılamaması nedeni ile kendisine tebliğ yapılamamıştır. Bu nedenle dairemiz kararının katılan Latıfeh MANSOURI'ya ilanen tebliğ edilmesine kara verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05.05.2025