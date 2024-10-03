T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİ

Dosya No : .62146612-2024/1610-Ceza Dava Dosyası



İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİNDEN



ESAS NO : 2024/1610

KARAR NO : 2024/1734

KARAR TARİHİ : 19/09/2024

SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma



KARAR ÖZETİ:

Nitelikli cinsel saldırı, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yerel mahkeme tarafından sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve ilgili karar Sanık BIBI AYESHA SHAHABI, sanık BIBI AYESHA SHAHABI müdafii, sanık FERİT ABDULBASIR, sanık FERİT ABDULBASIR müdafii tarafından istinaf edilmiş ve dosya dairemizce istinaf yönünden değerlendirilerek istinaf başvurusunun reddi ve istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin gerekçeli kararı müştekiler Enes GÜNEŞ ve Tamana ERHA sistemde mernis adresinin bulunmaması ve beyan adreslerinden de kendisine ulaşılamamaları nedeni ile kendilerine tebliğ yapılamamıştır. Bu nedenle dairemiz kararının müştekiler Enes GÜNEŞ ve Tamana ERHA'yailanen tebliğ edilmesine kara verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30.09.2024