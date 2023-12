Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/116 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/116 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, YAKACIK Mahalle/Köy, 11765 Ada, 1 Parsel, C blok, 14 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Satışa konu daire nitelikli 14 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 2. Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre-hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 105 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri parke kaplı, duvarları plastik boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Islak hacimler ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı mermer, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. 105 m2 yüzölçümü, 82/8000 arsa payı, İstanbul İl, Kartal İlçe, Hürriyet Mahallesi Takdir Sokak, Ekşioğlu Selvi Sitesi, No: 31B, C Blok Kat: 2, Daire: 14 Kartal / İstanbul Adresi Kartal / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Kartal İlçe, Hürriyet Mahallesi Takdir Sokak, Ekşioğlu Selvi Sitesi, No: 31B, C Blok Kat: 2, Daire: 14 Kartal / İstanbul Adresi Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 82/8000

İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/116 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 06.11.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kartal Belediyesi' nin E-37169365-622.03-392847 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü' nde edinilen şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 04.05.2006-01.02.2013-13.01.2017-26.10.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Taks 0,20-0,40, Kaks 1,50 Hmax: 15 kat' şeklindedir.

Kıymeti : 2.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:45

18/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.