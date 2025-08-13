T.C.

İSTANBUL ANADOLU

ASLİYE 32. HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/291 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

09.07.2025



İstanbul İli, Maltepe İlçesi Altayçeşme Mahallesi, 27 pafta, 394 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden İtalyan tebaalı Teofil oğlu Ettore Nigri ve Francesko oğlu Ettore Nigri’ye ulaşılamaması nedeniyle Medeni Kanun ve 3561 sayılı yasa gereği İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/11/1992 tarih ve 1992/888 Esas, 1992/949 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiğini, söz konusu taşınmaz malın, 3561 sayılı yasanın 2. Maddesi uyarınca kayyım marifeti ile 10 yıllık idare süresi dolmuş olduğundan, davacı TMK'nın 588. Maddesi hükmü uyarınca Hazine adına tesciline karar verilmesini dava ve talep etmiş olmakla, TMK'nın 33. maddesi gereğince taşınmaz maliklerinden İtalyan tebaalı Teofil oğlu Ettore Nigri ve Francesko oğlu Ettore Nigri’ye tanıyan ve mirasçılarını bilen kimseler var ise mahkememizin 2025/291 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bildirmesi ve mirasçılar hayatta ise mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 09.07.2025