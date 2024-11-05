T.C .

İSTANBUL ANADOLU

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/1101 Esas

DAVALI: BUKET YILMAZ - Sarıgazi Mh. Namık Kemal Cd. Balkan Sk. No:8/1 Sancaktepe / İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

16/01/2025 günü saat:11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayırca HMK'nın 128.maddesi gereğince 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde münkir sayılacağınız, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.