İ L A N

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/256 Ort. Gid. Satış



HİSSEDAR : EMEL KÖNÜLLÜ (T.C.:298****8862)



İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/259 Esas, 2023/1590 karar sayılı ve 12.06.2023 tarihli ilamı ile; " İstanbul İli, Kadıköy İlçesi "İkbaliye Mahallesi, Nahitbey Sokak, 488 ada, 18 Parsel 3 nolu" bağımsız bölümdeki taşınmazdaki ortaklığın umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine," karar verilmiş, dosya Memurluğumuza tevdi olunarak 2024/256 Ort. Gid. Satış sırasına kaydı yapılmış, yapılan görevlendirme sonucu bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 04.11.2024 tarihli bilirkişi raporunda " İstanbul İli, Kadıköy İlçesi İkbaliye Mahallesi, Nahitbey Sokak, 488 ada, 18 Parsel 3 nolu bağımsız bağımsız bölümün değeri 3.250.000,00 TL olarak" hesap edilmiş olup, kıymet takdir raporuna karşı 7 günlük süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz Davası Açılabileceği Hususu ilanen tebliğ olunur. 26.03.2025