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        T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00

        İ L A N

        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

        ESAS SAYISI : 2024/256 Ort. Gid. Satış


        HİSSEDAR : EMEL KÖNÜLLÜ (T.C.:298****8862)


        İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/259 Esas, 2023/1590 karar sayılı ve 12.06.2023 tarihli ilamı ile; " İstanbul İli, Kadıköy İlçesi "İkbaliye Mahallesi, Nahitbey Sokak, 488 ada, 18 Parsel 3 nolu" bağımsız bölümdeki taşınmazdaki ortaklığın umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine," karar verilmiş, dosya Memurluğumuza tevdi olunarak 2024/256 Ort. Gid. Satış sırasına kaydı yapılmış, yapılan görevlendirme sonucu bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 04.11.2024 tarihli bilirkişi raporunda " İstanbul İli, Kadıköy İlçesi İkbaliye Mahallesi, Nahitbey Sokak, 488 ada, 18 Parsel 3 nolu bağımsız bağımsız bölümün değeri 3.250.000,00 TL olarak" hesap edilmiş olup, kıymet takdir raporuna karşı 7 günlük süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz Davası Açılabileceği Hususu ilanen tebliğ olunur. 26.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02198539
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