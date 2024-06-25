Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, ORHANLI Mahalle/Köy, 8583 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmazın tamamı. Satış konusu taşınmaz mevcutta boş vaziyette olup, geometrik olarak kısmen yamuk şeklinde ve topografik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Taşınmaz; 160,00 m Başaran Caddesi, 190,00 m Süleyman Sağlık Caddesi, 560,00 m E-80 Otoyolu, 2,2 km Sabiha Gökçen Hava Alanına kuş uçuşu mesafadedir. Taşınmaz bulunduğu bölge itibari ile teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcut durumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde depolama alanı olarak kullanılan yapılar ve benzer yapılaşma koşullarında arsalar mevcuttur., 8.068,21 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mah., 2 Parsel Tuzla / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mah., 2 Parsel Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.068,21 m2

İmar Durumu :2 parsel sayılı taşınmaz, 15/02/2019 tasdik tarihli, 1/1000 Orhanlı bölgesi uygulama imar planında Emsal:0,15 Sabiha Gökçen Hava Mania limitlerine uymak kaydıyla Hmaks:15,50 m'ye kadar yapılanma koşullarında depolama alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 83.103.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:20

10/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.