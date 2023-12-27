T.C.

İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/674 Esas

DAVALI : SENTES TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ - Marmara Mahallesi İhlas Caddesi Sağlık Sitesi A35 Blok D:36 Esenyurt/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Rücuen Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. MERSİS adresinine yapılan tebligat ile TK. 35. Maddesine göre yapılan tebligat adres yetersizliği gerekçesiyle iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, tensip tutanağının ve ön inceleme tensip tutanağının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 2022/674 esas sayılı dosyasında ön inceleme duruşma günü olan 07/05/2024 günü saat: 10:00'da HMK 139 Maddesi gereğince; Belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK.'nun 127. maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı iki (2) hafta içinde cevap verebileceğiniz, iki hafta içinde ek süre talep etme hakkınızın bulunduğu, aksi halde süre istemez, cevap da vermezseniz, HMK 128 maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı DAVA DİLEKÇESİ, ÖN İNCELEME TENSİP TUTANAĞIVE DURUŞMA GÜNÜ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.