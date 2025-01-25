T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No:2024/423



Davacı ZEYNEB MUHAMMED tarafından Davalı CEMAL ŞİBLİ aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı CEMAL ŞİBLİ dosyada bulunan“Torunlar Mah. Katrancı Sok. No:14/2/İSTANBUL" adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve araştırma sonucu adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.

Belirlenen 15/05/2025 günü saat:09:30'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya gelmediğinizde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde gösterdiğiniz,dilekçenizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025