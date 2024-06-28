T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32761908-2023/99-Ceza Dava Dosyası

27.06.2024

İ L A N



Mahkememizin 25/03/2024 tarih 2023/99 esas 2024/152 karar sayılı ilamı ile sanık Engin ŞİMŞEK hakkında katılan Elif ASAR'a yönelik dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 2.160 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Aziz ve Vahideoğlu, 10/05/1976 İstanbul doğumlu Engin ŞİMŞEK'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bu konuda zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılması veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi veyailgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.