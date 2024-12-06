T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/432 Esas

KARAR NO : 2024/37



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/09/2024 tarihli ilamı ile sanık ABDUKODIR SAFAROV, (Rajabboy ve Lola oğlu, 21/02/1999 ÖZBEKİSTAN doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı, 03/10/2024 tarihli ek kararı ve istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05.12.2024