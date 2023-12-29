T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/103 Esas

KARAR NO : 2023/482



Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 19/10/2023 tarih, 2023/103 Esas, 2023/482 Karar sayılı ilamı, dosyada sanık sıfatıyla bulunan BERKCAN SEMİH TEZCAN'ın beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adreste "adreste oturmadığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık BERKCAN SEMİH TEZCAN'ın sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunduğu ancak belirtilen MERNİS adresinin bir cezaevine ait olduğu ve tebligat yapılamadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve uyap sisteminde kayıtlı adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık BERKCAN SEMİH TEZCAN'ın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 19/10/2023 tarih, 2023/103 Esas ve 2023/482 Karar sayılı ilamı ile sanık BERKCAN SEMİH TEZCAN hakkında Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f-son, 53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 53/2-3, 52/2-3-4, 58/6-7 maddeleri uyarınca netice olarak , 4 yıl hapis ve 800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Sanık BERKCAN SEMİH TEZCAN için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.12.2023