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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2023/89 Esas
        KARAR NO : 2023/865


        Ali Hikmet ve Döndü'den olma 09/12/1993 Kadıköy doğumlu İstanbul / Kadıköy / Fikirtepe mh. Nüfusuna kayıtlı sanık Orhan Kartal hakkında mahkememizin 07/06/2023 tarih, 2023/89 esas ve 2023/865 karar sayılı kararı ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53. Maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına ve TCK'nın 58/6. Maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildiği, verilen kararın sanığın mahkememize bildirdiği adresinden tebliği için tebligat gönderildiği ancak tebligatın yapılamadığı, uyaptan yapılan sorgulamada sanığın mernis adresinin bulunmadığı, mahkememizce kolluk marifetiyle adres araştırması yapıldığı ancak sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.01.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962114
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