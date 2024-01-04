T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2020/128 Esas

KARAR NO : 2022/1765



Kimsenbay ve Mahmuram kızı 19/04/1978 Özbekistan doğumlu sanık MUKHTARAMKHON AMONOVA hakkında mahkememizin 08/12/2022 tarih, 2020/128 esas ve 2022/1765 karar sayılı kararı ile terk etme suçundan beraatine karar verildiği, kararın tebliği için Özbekistan adli makamlarına istinabenin gönderildiği ancak sanığın çalışmak için 2023 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye geldiğinin bildirilmesi nedeniyle kararın tebliğ edilemediği, İstanbul İl Göç İdaresince mahkememize gönderilen 20/12/2023 tarihli yazıda sanığın herhangi bir adres kaydına ulaşılamadığının bildirildiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce mahkememize gönderilen 18/12/2023 tarihli yazıda da sanığın herhangi bir adres kaydına ulaşılamadığının bildirilmesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.01.2024