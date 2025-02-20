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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO : 2022/751 Esas
        KARAR NO : 2024/1014


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Vaxtange ve Natela oğlu, 21/03/1971 doğumlu, , Gürcistan doğumlu MARADI ONIANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde yer alan BİR GAZETEDE ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02176363
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