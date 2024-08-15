Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.08.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/800 Esas

        İLAN


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Davaya konu taşınmazın bulunduğu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Ayazma Mahallesi Doğancılar 374 Ada 9 Parselde kayıtlı taşınmazda malik olarak kayıtlı bulunan HALİT, ALİ RIZA,MUSTAFA, KADRİYE VEYSİ SITKI, HATİCE OĞLU MUSTAFA, NURİ, ŞEVKET GÜNGÖR ŞATIROĞLU, LÜTFİYE, MEHMET EMİN ULAŞ ve İZZET ERSOY mahkememizce tarafınıza tebligat yapılamamış olup Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 15/10/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.NUN 122.1 MAD.uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi takdirde HMK.NUN 147/2 MAD. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02076956
        Yazı Boyutu