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        T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/251 Esas
        DAVALILAR : OSMAN GENÇ Çaybaşıyeniköy Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:78 İç Kapı No:1 Erenler/ SAKARYA
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Bu nedenle 10.04.2023 tarihli dava dilekçesine karşı ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, HMK'nun 122-129 maddeleri gereğince 2 hafta içinde iddia ve savunmalarınızı delilleriniz ile birlikte vermeniz, aksi takdirde HMK 128.md uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ile duruşmanın bırakıldığı 18/04/2024 günü saat: 09:35'da bizzat hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954046
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