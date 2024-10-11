T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/1313 Esas



DAVALI : MULLA OLGUN Mirasçısı, MEHMET CAN OLGUN'a - 50929009318

Bilinen Son Adresi: Akpınar Mah. Azizler Sk. No:10 İç Kapı No:1 Battalgazi/Malatya



Davacı Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından mirasçısı olduğunuz Mulla OLGUN aleyhine açılan mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı Uran Seyahat ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından 02.12.2016 tarihinde aleyhinize açılan davanın dava dilekçesinde özetle; dava konusu Denizbank Nilüfer Ticari Şubesi'ne ait 100.000 TL bedelli, 20/08/2016 vadeli ve C1-7899824 numaralı çeke dair ikame ettiği menfi tespit davasının kabulü ve borçlu olmadığının tespitine, davalıların %20'den az olmamak kaydı ile kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizde görülen işbu davanın duruşma günü olan 21.11.2024 günü saat: 12:00'de mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde karşı tarafın talebi üzerine, yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği veya geçerli bir özrünüz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.