T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2021/772 Esas

KARAR NO : 2025/125



Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 1 Yıl 3 Ay Hapis ve 2500 TL adli para cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Fatma kızı, 29/09/2000 Ümraniye doğumlu, Sivas, Zara nüfusuna kayıtlı ÖZNUR BAŞAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.08.2025