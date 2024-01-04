T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/381 Esas

KARAR NO : 2023/756

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet Emin ve Seyde oğlu, 06/02/1995 doğumlu, Mardin, Kızıltepe, Dikmen mah/köy nüfusuna kayıtlı MAHMUT AKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2023