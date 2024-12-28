T.C.

İSTANBUL

ANADOLU 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2015/135 esas

İLAN METNİ



DAVALI ONUR NAKIP

İçerenköy mah. Üsküdar-İçerenköy yolu cad.no: 22 kat: 2 D. 10 Ataşehir- istanbul



DAVALI HABİBE ERGİNCEN

Adnan kahveci Mah.Osmanlı cad. no: 16 iç kapı no: 55 Beylikdüzü , istanbul



Davacı Meral Gümrükçü tarafından davalılarLeyla Okyay vs aleyhine açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,



HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;



1-Davanın KABULÜ İLE; Muris Süleyman Şükrü Arsev tarafından düzenlenen 14/01/1993 tarihli İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/616 E sayılı vasiyetnamenin açılması dosyası ile açılan el yazılı VASİYETNAMENİN TENFİZİNE,

2-Vasiyetnameye konu İstanbul ili Adalar ilçesi 19 ada 29 parsel 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazın muris Süleyman Şükrü Arsev adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar Meral Gümrükçü ve Zergün İlseven mirasçısı Gürseven Güneş Gürbüz adına 1/2'şer oranda TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3- Alınması gerekli 62.845,20 TL harçtan peşin alınan 27,70 TL harç ile 16.000,00 TL ıslah harcının toplamından mahsubu ile bakiye 46.817,50 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Yargılamanın niteliği gereği davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Davacı tarafından karşılanan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-HMK 333.maddesi gereğince artan gider ve delil avanslarının kararın kesinleşmesini müteakip ve talep halinde davacılara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde istinaf yolu açık" verilen kararın, tebligatlar bila dönen ve adresi tespit edilemeyen davalılar Onur Nakıp ve Habibe Ergincan'a iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 25/12/2024