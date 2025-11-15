Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.11.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN


        DOSYA NO: 2025/322
        KARAR NO: 2025/530


        Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/06/2025 tarihli ilamı ile5237sayılı TCK 142/2-h, 35/2, 62/1, 59/1, 63, 54/1 maddeleri gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA , 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinde belirtilen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA karar verilen Abat ve Roza oğlu, 2003 Rusya doğumlu, VLADİSLAV SABİROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR. 13/11/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02336190
        Yazı Boyutu