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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.02.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/6 Tereke
        Konu : Tasfiye İlanı

        29.01.2025


        TEREKENİN TASFİYESİNİN AÇILMASI İLANI


        MÜTEVEFFA : FUAT TURANOĞLU (T.C. 15443826766)
        En yakın kanuni mirasçılarının mirası reddetmesi sebebiyle müteveffanın terekesinin TMK’nun 612.maddesi gereği iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiye işlemlerinin Av. Fatma Kübra KARAOĞULLARI tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş olup işbu ilandan itibaren BİR AY içinde müteveffadan alacaklı olanların İİK 195.maddesine göre vefat tarihine kadar (05/03/2022) işlemiş faizleriyle birlikte toplam alacaklarını dayanakları belgelerle birlikte tereke dosyasına kaydettirmeleri, istihkak iddiasında bulunanların istihkaklarını kaydettirmeleri, müteveffaya borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksine davranışın İİK 356.maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği, yine müteveffanın mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartıyla bunları aynı müddet içinde tereke dosyası emrine tevdi etmeleri, etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının olduğu, ayrıca rüçhan haklarından mahrum kalacakları İİK 166.maddesi gereği ilan ve tebliğ olunur.29.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165874
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