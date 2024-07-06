T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/438 Esas

DAVALI : SEMA FIRAT Hasippaşa Cad. Mehmet Akif Ersoy Mah. No: 38 Daire 2 Üsküdar0 İstanbulMerkez/ ANKARA



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Sancaktepe ilçesi Samandıra Ortaokulunda öğretmen olarak gören yapan davalının kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından dolayı Ankara 2. Ağır ceza mahkemesince mahkumiyetine karar verildiği, davalı hakkında süreç boyunca kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikteki usulüne uygun olarak kamu zararının tespit edildiği, yersiz maaşların ayrı ayrı ödemesinin yapıldığı tarihlerden itibaren işlemiş işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkili kuruma verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza gönderilen tebligatlar olumsuz dönmüş ve adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle;

Duruşmanın atılı bulunduğu 19/11/2024 günü saat 10:45' de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca bir davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.