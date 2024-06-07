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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.06.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2023/866 Esas
        KARAR NO : 2024/570


        Trafik Güvenliğine Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2024 tarihli ilamı ile TCK.179/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Majıd ve Şadiye oğlu, 1989 İran doğumlu, sanık VAHID ESMAEILI GHESHLAGHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.06.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045219
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