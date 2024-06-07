T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/866 Esas

KARAR NO : 2024/570



Trafik Güvenliğine Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2024 tarihli ilamı ile TCK.179/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Majıd ve Şadiye oğlu, 1989 İran doğumlu, sanık VAHID ESMAEILI GHESHLAGHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.06.2024