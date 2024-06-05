T.C. İSTANBUL ANADOLU

20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2023/82 Esas

KARAR NO :2024/283



Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar

numarası yazılı 05/03/2024 tarihli ilamı ile TCK 125/1,125/4, 52/2 maddesi gereğince CMK 231/5-6.

maddesi gereğince şartları oluştuğundan, sanığın kabulü de dikkate alınarak takdiren sanık hakkında

kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,CMK 231/8. maddesi gereğince

sanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen

Mamo ve Güley'den olma 1971 Pazarcık doğumlu doğumlu ELİF BAZ tüm aramalara rağmen

bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.02/06/2024