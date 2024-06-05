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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.06.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU
        20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/82 Esas
        KARAR NO :2024/283


        Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar
        numarası yazılı 05/03/2024 tarihli ilamı ile TCK 125/1,125/4, 52/2 maddesi gereğince CMK 231/5-6.
        maddesi gereğince şartları oluştuğundan, sanığın kabulü de dikkate alınarak takdiren sanık hakkında
        kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,CMK 231/8. maddesi gereğince
        sanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen
        Mamo ve Güley'den olma 1971 Pazarcık doğumlu doğumlu ELİF BAZ tüm aramalara rağmen
        bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.02/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02043460
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