İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

BASİT TASFİYEDE

ALACAKLILARI DAVET İLANI



ESAS NO : 2023/2 Tereke

MURİS : MEHMET ALİ BÜYÜKSARIOĞLU



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MEHMET ALİ BÜYÜKSARIOĞLU - (TCKN:43273444416) ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, ZEYREK mah/köy 62 Cilt, 3421 Aile sıra no 9 sırada nüfusa kayıtlı 20/04/1959 doğumlu 30/01/2017 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET ALİ BÜYÜKSARIOĞLU'nun terekesinin en yakın mirasçıları tarafından ret edilmiş olduğundan iflas tasfiye memuru Av. Ezgi Çakar tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 627. Md. gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip etmeyecekleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 10.000.00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621.Md uyarınca "BİR AY ARAYLA İKİ DEFA yapılacak ilan yoluyla çağırır ve bildirim süresi ikinci ilandan başlayarak en az bir aydır, bu süre zarfında mahkememize başvurulması" ilan olunur.11/01/2022