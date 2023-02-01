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        T.C. İstanbul Anadolu 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 06.01.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. İstanbul Anadolu 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/2 Tereke


        İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, ZEYREK mah/köy 62 Cilt, 3421 Aile sıra no 9 sırada nüfusa kayıtlı 20/04/1959 doğumlu 30/01/2017 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET ALİ BÜYÜKSARIOĞLU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve T.M.K.'nun 612'ncu maddesi geregince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi yapılacağından re'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. EZGİ ÇAKAR'ın atanmasına karar verilmis olup;
        Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere, alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu'nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin, mirasçıları, ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, ayrıca mevcut rehin ve teminatları hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962919
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