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        T.C. İstanbul Anadolu 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00

        2. İLAN

        T.C. İstanbul Anadolu 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/7 Tereke


        Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mah/köy 1SI Cilt, 872 Hane sıra no, 39 birey sırada nüfusa kayıtlı 27/04/1955 doğumlu 24/12/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Gürkan VARIŞLI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612'ncu maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi yapılacağından re'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu Avukatlarından Av. ESER BAYRAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiş olup;
        Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961897
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