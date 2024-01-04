Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

        2022/450 TLMT.
        İLAN METNİ
        Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından borçlu bulunan Hakan AKMAZ (T.C. 254***232 TC Nolu, ) adına kayıtlı 34 TM 3566 plakalı aracın satış ilanı tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden İlanen tebliğ olunur.19/12/2023
        SATIŞ BİLGİLERİ :

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati:05/02/2024 - 13:32
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati :12/02/2024 - 13:32
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati:29/02/2024 - 13:32
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati :07/03/2024 - 13:32
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962095
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu