T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/611 Esas

DAVALILAR : 1- EIRINI İRINI LAVASA Fevzi Çakmak Cad. Lefke Sok. No:16 Kat:8 D.15 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 13/03/2025 günü saat:10.40 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.