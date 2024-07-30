T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2023/1472
DAVACI:HATİCE SEVİNÇ
22/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : ...ADI SOYADI : TURAN SEVİNÇ
BABA ADI : SEYDİ
ANA ADI : ŞÜKRAN
DOĞUM TARİHİ : 15/09/1965
DOĞUM YERİ : Kelkit
Davacının mahkememizde Gaipliğe Karar Verilmesi istemli açılan davasının yapılan yargılamasında;
Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilen TURAN SEVİNÇ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/07/2024