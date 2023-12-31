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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/896 Esas


        KAYYIM : NİMET GÜVEN
        Davacı İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan kayyım Nimet Güven hakkında tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 11/07/2024 günü saat: 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK 317/2 mad. uyarınca 2 hafta içinde davaya ilişkin cevaplarınız varsa itirazları ile delil ve belgelerini, cevap dilekçesi ve belgelerini sunmanız, süresinde delil listesi sunmadığınız takdirde davacı tarafın ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, süresinde cevap dilekçesi sunduğunuzda belge örnekleri ile davacı tarafa tebliğ edileceği hususları dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960945
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