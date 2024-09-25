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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 00:00

        2. İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1830 Esas

        23/01/2024


        ERKAN ŞİMŞİR tarafından açılarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Mehmet Ali ve Şehriban kızı, 19/08/1974 İstanbul doğumlu, 38842607828 T.C.kimlik nolu, NURSEL ŞİMŞİR'in hayat ve mematından haberdar olanların Mahkememizin 2022/1830 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay zarfında bildirilmesi, bu süre içerisinde bildirilmediğinde, herhangi bir haber alınamadığından yukarıda ismi belirtilen NURSEL ŞİMŞİR'in GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094083
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