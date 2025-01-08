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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.01.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        Sayı: 2023/44 Esas
        Konu: İlanen Tebligat (Demhat ÇELİK)

        26.12.2024


        Davacı, ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ile Davalı, DEMHAT ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) davası nedeniyle;
        Mahkememizin 2023/44 esas sayılı dosyasında Davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından davalı Demhat ÇELİK'e ( .C. Kimlik No 734...578) dava açıldığı, dosyada davalı Demhat ÇELİK'e yapılan tüm tebligatların iade gelmiş ve adresi tespit edilemediğinden, mahkememizin 03/10/2024 tarih ve 2023/44 Esas, 2024/568 Karar sayılı ilamın T.K. madde 31 uyarınca davalıya ilanen tebligat yapılmasına, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra yapılmış sayılacağı ve tebliği yerine geçerli olmakla üzere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02152596
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