T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2022/420

KARAR NO : 2024/265

11.03.2025



1-Her ne kadar sanık Rakhımakhon Mumınova hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahteclik" suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın atılı suçu işlediğine veya yargılama dışı sanık Cevdet Kulta ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine dair mahkûmiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e. maddesi gereğince BERAATİNE,

2-5271 Sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince yapılan yargılama giderinin kamu üzerine bırakılmasına,

İş bu kararın sanığın yokluğunda verildiği, belirlenen adreslerinde kararın kendisine tebliğ edilmediğinden Gerekçeli Kararın Özbekistan uyruklu Arıovna ve Mahsude kızı, 16/05/1965 ANDIJAN doğumlu, Taşkent/ÖZBEKİSTAN nüfusunda kayıtlı. RAKHIMAKHON MUMINOVA'ya

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 maddeleri gereğince karar özetinin Türkiye genelinde tirajı 100.000 üstünde olan bir GAZETE İLE İLANEN TEBLİĞİNE,

Aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak tutulması koşuluyla mahkememizin zabıt katibine yapılacak beyan ile itiraz edilmediği takdirde müteakip muamelelerin ifasına karar verilmiştir.

İlgiliye tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.